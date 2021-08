In "Inside the Surface" läßt der Klangkünstler und Autor Joseph Baader einen fiktiven finnischen Mann auf der Flucht in die "Oberflächlichkeit" seine Umgebung in Helsinki mit einem Eishockeyschläger abtasten. Die Geräusche des mit Mikrofonen präparierten Schlägers zeichnet er mit einem Kassettenrekorder auf. Kurz nach seinem Tod besuchen interessierte Wissenschaftler sein Archiv und tauchen ein in eine seltsame, poetische Welt aus Oberflächen.

SWR Niko Neithardt