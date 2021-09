Sie sind wieder da. Live und leibhaftig. Die ARD Hörspieltage 2021 im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe bieten an zwei Tagen: die Jurydiskussion um den Deutschen Hörspielpreis, das Live-Hörspiel "Unerhörter Sound" von und mit Schorsch Kamerun, den Event-Tag "Next Generation" mit Präsentationen und Diskussionen zum Hörspiel der Zukunft und - natürlich - die "Nacht der Gewinner*innen" mit der Verleihung von fünf Hörspielpreisen und "folklorefreier Volksmusik" mit der oberbayrischen Band Dreiviertelblut.

FREITAG, 12.11. Uhrzeit Programmpunkt 13:30 - 15:00 Jurydiskussion – Deutscher Hörspielpreis der ARD 15:30 - 17:00 Jurydiskussion – Deutscher Hörspielpreis der ARD (Fortsetzung) 18:00 - 19:00 Klangdom (Teil 1) 20:00 - 21:00 Live-Hörspiel "Unerhörter Sound" von und mit Schorsch Kamerun und PC Nackt SAMSTAG 13.11. Uhrzeit Programmpunkt 13:30 - 15:00 "Hörspiel. Next Generation" – Präsentationen neuer Formate, Projekte und Konzepte 15:30 - 17:00 "Hörspiel. Next Generation" – Panels 18:00 - 19:00 Klangdom (Teil 2) 20:00 - 22:00 "Nacht der Gewinner*innen" mit der oberbayrischen Band Dreiviertelblut und anschließendem Empfang