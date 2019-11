In Erinnerung an seine Jugendtage erzählt Dylan Thomas, wie er und sein Freund Leslie an einem regnerischen Abend, einem Mädchen folgen, das sie Hermione nennen. Als Hermione in ihrem Zuhause verschwindet, beschert das Glück den vier strolchenden Jungenaugen am Fenster einen Spalt zur weiteren Verfolgung. |



Mit: Hans Quest, Edith Heerdegen, Volker Lechtenbrink |



Regie: Claire Schimmel |



(Produktion:SDR 1963) mehr...