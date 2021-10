Noam Brusilovsky und Ofer Waldman: Adolf Eichmann - Ein Hörprozess – Ein Prozess schreibt Rundfunkgeschichte

Dieses Bild ging um die Welt: Adolf Eichmann, Organisator der Deportationen zur Vernichtung der europäischen Juden während der NS-Zeit, sitzt in einer gläsernen Kabine und hört über Kopfhörer die Simultanübersetzung der Anklage durch das Jerusalemer Bezirksgericht 1961.

Zeuginnen und Zeugen aus allen europäischen Ländern, aus den Ghettos und aus den Todes- und Arbeitslagern berichten vom Alltag der Verfolgung und Vernichtung. In das kollektive Gedächtnis der Israelis brannte sich ein zweites Bild ein: die ganze Nation sitzt gebannt vor den Radioempfängern.

Denn zum ersten Mal in der Aufarbeitung der NS-Verbrechen blieben die Aussagen aus dem Zeugenstuhl nicht innerhalb des Gerichtssaals, sondern wurden, wie auch die Aussagen Eichmanns, die Stimmen der Anklage, der Verteidigung und der Richter, live in die Häuser und Wohnungen in ganz Israel übertragen, durch das Radio. Zum ersten Mal drang damit die Realität des Holocaust in seiner ganzen Dimension, das, was bisher oft verdrängt oder beschwiegen worden war, an die Ohren der Öffentlichkeit.

Eine neue, nunmehr ausgesprochene Erzählung der Shoa brach sich Bahn. Das dokumentarische Hörspiel erzählt die Geschichte dieses Prozesses – aus Sicht der Radiomacher beim damaligen öffentlich-rechtlichen israelischen Rundfunk „Kol Israel“.

Noam Brusilovsky wurde 1989 in Israel geboren. Er studierte Theaterregie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Hörspielautor und Regisseur für diverse Sender (u.a. Deutschlandfunk, SWR, WDR und rbb). Er realisierte Theaterprojekte am Münchner Volkstheater, am Konzerttheater Bern und in den Sophiensaelen sowie Produktionen bei zahlreichen Festivals (Autorentheatertage am Deutschen Theater, Körber Studio junge Regie am Thalia Theater, u.a.). Seine Hörspiele wurden in allen ARD-Sendern ausgestrahlt und mehrfach ausgezeichnet (Deutscher Hörspielpreis der ARD 2017 für "Broken German", Hörspiel des Monats der Akademie der darstellenden Künste für "We Love Israel" und Nominierung dieser Serie für "Hörspiel des Jahres" 2018 und für den "Prix Europa" 2019). 2018 wurde er mit seiner Solo-Performance "Orchiektomie rechts" in der Kategorie "Nachwuchs Autor des Jahres" in der Kritiker*innenumfrage von Theater heute nominiert.

Mitwirkende: Walter Kreye, Dirk Müller, Veit Schubert, Shelly Kupferberg, Axel Sichrovsky, Vernesa Berbo, Ramona Olasz, Aviran Edri, Orit Nahmias, Benny Claessens, Rainer Sellien, Jaron Löwenberg, Yeva Lapsker, Guy Aviad, Tamar Aviad, Helene Lilien Voigt

Regie: Noam Brusilovsky

Redaktion: Juliane Schmidt

Produktion: rbb/ DLF 2021