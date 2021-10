Alfred 23 Harth und Peter Fey: Sweet Paris reloaded

per Mail teilen

Hörstück unter Verwendung der Paris-Briefe von Wolf Pehlke aus den Jahren 1989/90 und Rohmaterial von der CD „Sweet Paris“ von Alfred 23 Harth aus dem Jahr 1990.

Der 2013 im Alter von 58 Jahren in Karlsruhe verstorbene bildende Künstler Wolf Pehlke schrieb 1980 an den Jazzmusiker Alfred Harth Briefe über seinen Aufenthalt in Paris. 1990 erschienen sie als Buch; das Duo Fey und Harth nutzte sie für ein musikalisches Projekt.

30 Jahre später setzt es sich erneut mit dem Material auseinander. „Reloaded“ wird „Sweet Paris“ zu einem von Jazz- und Popsounds vorwärts getriebenen Hörstück, das fragmentarisch und widersprüchlich von der existenziellen Verlorenheit wie subversiven Abenteuerlust eines Künstlers als junger Mann in der Großstadt erzählt.

Mit: Wolfram Koch, Julia Mantel und Nicole Van den Plas

sowie im Original-Ton von 1990: Rebecca Pauli



Musik:

Alfred 23 Harth: Reeds, Noise, Field-Recordings

Peter Fey: Keyboards, Schlagzeug

sowie

Nicole Van den Plas: Klavier und Orgel



Ton und Technik: Peter Fey

Komposition: Alfred 23 Harth und Peter Fey

Regie: Peter Fey

Dramaturgie und Redaktion: Manfred Hess

Produktion: Südwestrundfunk 2021