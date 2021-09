Ulrike Janssen: vogelherdrecherche

per Mail teilen

Karl-Sczuka-Förderpreiswerk 2011 von Ulrike Janssen

"vogelherd. mikrobucolica", so heißt einer der geheimnisvollsten und zugleich konkretesten Gedichtzyklen des Dichters Thomas Kling, der 2005 im Alter von 48 Jahren starb. - Ein Vogelherd ist eine Fangvorrichtung für Vögel, auch für Singvögel - seit alters her ein Bild für den Dichter selbst. In Klings Text wird der Vogelherd gleichzeitig zur Fangstelle für die poetische Sprache, für das wahrnehmende Auge und das Ohr. Seine Gedichte, sagte Thomas Kling einmal, seien „Wahrnehmungsapparate“.

Das ist der Ansatz des Hörspiels. Angelegt als „Suche in sechs Strophen und vier Vogelmotiven“ versucht es - vordergründig - herauszufinden, worum es in dem Text geht: Zusammen mit ihrem ‚Mitrechercheur’ Norbert Wehr besucht Ulrike Janssen das Thomas-Kling-Archiv, sichtet den Nachlaß, befragt Ornithologen und Philologen, begeht die Raketenstation, eine renaturalisierte ehemalige NATO-Raketenbasis, auf der Thomas Kling die letzten 10 Jahre lebte, und besteigt den von Kling zum „Dichterturm“ umdefinierten Wehrturm, der neben seiner früheren Wohnung steht.

Stimmen: Susanne Reuter, Lu Janssen und Otto Sander



Sowie, im Originalton: Thomas Kling, Norbert Wehr (Rechercheur), Karl-Heinz Frommolt und Uwe Westphal (Ornithologen), Ute Langanky (Malerin, Witwe), Alena Scharfschwert (Archivarin), Erk Grimm und Peer Trilcke (Philologen), Norbert Hummelt, Marcel Beyer (Dichter) u.v.a.



Regie: Ulrike Janssen

Komposition: Gerd Bessler

Dramaturgie: Elisabeth Panknin

Produktion: DLF/HR 2011

Dauer: 46’12 Minuten