Ella Graingers Liebeslied Stars in your Eyes; in Graingers Haus von Ella und Percy erstellte Aufnahme:"Now by your side, how could it be?I looked at you, you looked at me.Our eyes are gazing in a tokenOf of instant love as yet unspoken.(unverständlich) expectedyet in me eyes it is reflected…"Percy: "… Ich habe Ihnen ja noch gar nicht die fotografische Sammlung hier im Museum gezeigt. Also hier wäre ein Bild von mir nach einer verdammt guten Auspeitschung; ich fürchte, da ist eine ganze Menge Blut dabei. Und hier wäre ein Foto von Ella - nackt. Ich hab sie immer schön stramm gefesselt für die Sitzungen. Und sehen Sie, da hab ich etwas druntergeschrieben - Ella mit vierzig Jahren und vierzig Pfund Übergewicht. Meine Güte, sehen Sie sich ihren Hintern an! Richtig schockierend, ganz schön schockierend, wie? Aber wissen Sie, sie war eben die einzige, die ich wirklich gern gehabt habe…"

Karl-Sczuka-Preis 2004: Skeleton in the Museum T27, von Jon Rose