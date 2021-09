Take 13

m Haus Graingers erstellte Aufnahme; Grainger erläutert die Funktionsweise des Reed Tone Tool.Freund: »Ja, stimmt, die sind alle in einer Reihe.«Percy: »Ja, die schwarzen Tasten hier bilden nämlich eine Reihe mit den schwarzen Tasten dort; es sind zwar nicht die gleichen schwarzen Tasten, aber die Dreier- und Zweierreihen gehören jeweils zusammen, das heißt, drückt man die eine, muß man nicht die untere Oktave der anderen drücken.«Freund: »Aha (?!)«Percy: »Also« [unverständlich] »das liegt an den kleinen Zellophanstreifen, wenn man sie nicht richtig aneinanderfügt, lösen sie sich; Burnett hat deswegen vorgeschlagen, Baumwollfäden zu nehmen, aber ich meine, auch mit Baumwolle würden sie knittern, drum haben wir’s jetzt mit Gaze versucht.«Ella: »Funktioniert’s denn damit?«Percy: »Keine Ahnung, im Moment stimmt die seitliche Ausrichtung der Gaze noch nicht. Wenn wir das in Ordnung gebracht haben, wissen wir mehr.Freund: »Großartig.«Percy: »Dann hätten wir drei mißgestimmte Instrumente, könnten aber dafür Gleittöne erzeugen. Wir machen das jetzt mit einem Faden provisorisch fest und probieren es gleich mal aus.«Ella: (lacht)