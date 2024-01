Stairs In The Water

TeleNova Display

Musikvideo, 2:24 Min,, Loop, 2016



Ein musikalischer Tauchgang: Flauschig-wirkende, fast blütenähnliche Quallen hängen zwischen Ästen oder flottieren im Rhythmus des Sounds. Die computergenerierten Loops werden von einer akustischen Gitarre begleitet. Die Bilder wiederholen sich als Endlosschleife; unter der Wasseroberfläche spiegelt sich alles in sich selbst. Die leicht rauchige Stimme erzählt die Geschichte eines Mädchens, das, unten am Fluss, tief im Wald, Treppen findet, die an die Oberfläche führen...



Lea Torcelli studiert an der Kunstakademie Düsseldorf Freie Kunst mit Schwerpunkt Video und Performance. Sie untersucht un(be)greifbare Oberflächen wie Wasser. Timo Pieper hat einen Abschluss in Philosophie und studiert in Düsseldorf Mathematik und Informatik. Er befasst sich mit computergenerierten Sounds. Als TeleNova Display arbeiten sie gemeinsam an Musik-, Video- und installativen Performance-Projekten.