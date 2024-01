Jazzmin Tutum VOICE. VISION. WATER

Die Multi-Media-Performance reflektiert das Element Wasser. Mit Worten, Songs und Musik sowie mit Themen wie Erinnerung, Politik und Philosophie schlägt die Dub-Poetin dabei einen weltweiten Bogen. Mit Ralf Freudenberger (Soundscape) und Christian Graupner (Humatic).

-

This multi-media performance reflects the element of water. With words, songs and music and with themes such as memory, politics and philosophy this Dub poet covers a vast range. With Ralf Freudenberger (Soundscape) and Christian Graupner (Humatic).