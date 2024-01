Eine Performance für zwei Musizierende und eine Stimme. Durch elektronische Manipulation verliert der Text seinen Sinn, Worte verwandeln sich in Sound. So entsteht eine Klangwelt, die unendliche Weite evoziert, wie beim Hineinhorchen in eine leere Muschel.

-

A performance for two musicians and one voice. Through electronic manipulation the text loses its meaning, words are turned into sound. This is how a sound world arises, evoking infinite vastness, like putting one's ear to an empty seashell.