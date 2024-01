Wer platziert uns in diese Welt? Wir kommen alle aus dem Uterus! Die Performance befasst sich mit Herkunft, Identität und Grenzen – und nutzt dabei Pop- und Schlagerelemente. Mit Musik von Olivar Garcia.

Who puts us in this world? We all come out of the uterus! This performance is concerned with origin, identify and boundaries – and it uses pop and hit song elements.