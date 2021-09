per Mail teilen

Silja Korn, wurde 1966 in Berlin geboren und erlitt im Brutkasten eine Sehbeeinträchtigung. Durch einen schweren Autounfall mit 12 Jahren, erblindete sie fast völlig. Nach der Ausbildung zur Erzieherin wurde sie im "Öffentlichen Dienst" als erste blinde stattlich geprüfte Erzieherin eingestellt und ist heute noch im diesem Bereich tätig. In ihrer Freizeit ist sie künstlerisch tätig und engagiert sich in sozialen Bereichen. Im Jahre 2017 hat sie die gemeinnützige Silja Korn Stiftung gegründet.