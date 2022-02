A. L. Kennedy: Subterranean Homesick Blues

Der 2. Teil von Prousts „Sodom und Gomorrha“ spielt an einem Badeort in der Normandie um 1900. Die einen erfreuen sich am homosexuellen Maskenspiel, Marcel verliebt sich in die junge Albertine. | Mit: Michael Rotschopf, Lilith Stangenberg, Gerd Wameling, Corinna Kirchhof, Mattthias Habich u. v. a. | Hörspielbearbeitung: Manfred Hess, Hermann Kretzschmar | Komposition: Hermann Kretzschmar | Musik: Ensemble Modern | Regie: Iris Drögekamp | Produktion: SWR/DLF 2018 mehr...