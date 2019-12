Dieses Hörspiel steht für 1 Jahr zum Download bereit.

Dauer 85:53 min Sendezeit 18:20 Uhr Sender SWR2 Jonathan Safran Foer | Alles ist erleuchtet | Teil 1/2 | Augustine Jonathan Safran Foer reist um die halbe Welt, um die Frau zu finden, die seinem Großvater im zweiten Weltkrieg das Leben gerettet hat. Er gerät in ein Wechselbad aus Komik und Tragik. Audio herunterladen (161 MB | MP3)

Ein junger Amerikaner namens Jonathan Safran Foer kommt in die Ukraine, im Gepäck das vergilbte Foto einer Frau namens Augustine. Sie soll seinen Großvater vor den Nazis gerettet haben.

Jonathan will Augustine finden - und Trachimbrod, den Ort, aus dem seine Familie stammt.

Sein Reiseführer ist ein alter Ukrainer, sein Dolmetscher dessen Enkel Alex, ein Genie im Verballhornen von Sprache.

Alex berichtet von den irrsinnigen Missverständnissen während dieser Fahrt, Jonathan erzählt die fantastische Geschichte Trachimbrods, und der alte Ukrainer begegnet den Gespenstern seiner Vergangenheit.

Teil 2: Donnerstag, 26. Dezember, 18.20 Uhr

(v.li.): Leonhard Koppelmann, Samuel Weiss, Wanja Mues, Rosemarie Fendel, Matthias Habich SWR Monika Maier

Jonathan Safran Foer, geboren 1977 in Washington D.C., studierte Philosophie und Literatur an der Princeton University. Sein erster Roman, „Everything Is Illuminated“, erschienen 2002, wurde in über 20 Sprachen übersetzt, vielfach ausgezeichnet und 2005 als Film inszeniert.

Nach dem gleichnamigen Roman von Jonathan Safran Foer

Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren

Teil 1: Augustine

Mit: Wanja Mues, Samuel Weiss, Matthias Habich, Rosemarie Fendel u. v. a.

Musik: Henrik Albrecht

Hörspielbearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann

(Produktion: SWR 2004)