Seit über 30 Jahren ist Phew eine der bekanntesten Stimmen in der lebendigen japanischen elektronischen Musikszene. 1981 arbeitete sie mit Conny Plank in seinem legendären Studio u. a. mit Holger Czukay und Jaki Liebezeit von der Gruppe "Can" zusammen. Sie spielt Stücke aus "Light Sleep", ihrem hochgelobten ersten Solo-Album seit 20 Jahren. mehr...