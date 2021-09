10 Die Flucht

per Mail teilen

Karl ist in Spanien. Er lädt Andrea und ihre Tochter dorthin auf Urlaub ein. Doch dann überstützen sich die Ereignisse.

Shit Happens - Der Podcast

Als Andrea M. verhaftet wurde, gab es einen Sommer lang kaum Haschisch in Wien. Als Teil eines Drogenrings handelte sie im großen Stil damit und behauptete sich in einem Milieu, in dem Frauen selten sind. Alleine Andrea wird für den Handel mit knapp 1000 Kilo verurteilt. Das reicht für drei Millionen Joints. Damals, im Jahr 2000, war die Großdealerin Ende zwanzig.

Im Podcast "Shit Happens | Erinnerungen einer Großdealerin" erzählt sie ihre Geschichte. Abonnieren Sie den Podcast in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.