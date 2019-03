Hörspielserie Die Verschiebung – Mystery-Thriller von Serotonin

Dessen Tochter Lilian lebt mit ihm alleine in einem großen schönen Haus und hat eigentlich nur Spaß, wenn sie im Club ihres Vaters auf der Bühne tanzt. Bis nach einem Auftritt in der Dancehall etwas Merkwürdiges passiert: Sie fällt ins Koma, kann aber unter Wasser atmen und erinnert sich plötzlich an Sachen, die so gar nicht passiert sind. Sind die Leuchtbakterien von Ant daran schuld?