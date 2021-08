Der Nationalsozialismus war eine Zäsur in der Bauhaus-Bewegung. Als einer der letzten nahm Herman Blomeier 1932 in Dessau sein Bauhaus-Diplom entgegen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er seine architektonischen Ideen umsetzen. 1950 baut er am Bodensee die Bauten zwischen der Fährverbindung von Meersburg nach Konstanz. Wie Pfeiler einer unsichtbaren Brücke ragen die beiden Baukörper in den See hinein. Die schwerelos wirkenden Pavillons aus Beton, Stahl und Glas stehen mit ihren geschwungenen Formen, weiten Flachdächern und filigranen Details für die Aufbruchstimmung der jungen Bundesrepublik.Im Bild: Die Ländebauten in Konstanz im Jahre 1953

Pressestelle Konstanzer Architekturfotografen Heinz Kabus - Heinz Kabus