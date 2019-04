Karten-Verlosung Freikarten für Abschieds-Tournee von Mario Adorf

Teilnahmebedingungen

Gewinn:

Das Gewinnspiel findet vom 29. April 2019, 9 Uhr bis 8. Mai 2019, 12 Uhr auf SWR2.de statt. Der Gewinn umfasst zwei Tickets wahlweise für die Veranstaltung „Mario Adorf – Zugabe“ am 15. Mai 2019 in der Liederhalle Stuttgart oder am 17. Mai 2019 im Festspielhaus Baden-Baden. Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern verlost. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar, sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf ist ebenfalls nicht erlaubt. Die Tickets können nur zu dem festgelegten Zeitpunkt der Veranstaltung eingelöst werden. Wird die Veranstaltung vom Gewinner nicht besucht, sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen. Der Gewinn umfasst nur die zwei Tickets und keine weiteren Leistungen wie z.B. Anreise oder Übernachtung.

Teilnahmeberechtigung:

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Für die Begleitung gelten die Altersbestimmungen des Veranstalters.

Sonstiges:

Der Teilnehmer akzeptiert, dass es sich bei den Veranstaltungen nicht um eine von SWR2 verantwortete Leistung handelt, sie wird in Stuttgart von SKS Russ GmbH, Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart bzw. in Baden-Baden von Vaddi Concerts GmbH, Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 Freiburg veranstaltet. Für die Teilnahme an der Veranstaltung gelten die entsprechenden AGBs des Veranstalters. SWR2 behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen SWR2 zu. SWR2 kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegen. Mitarbeiter des SWR, der ARD und der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.