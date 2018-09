Kinostart der SWR Koproduktion "Mackie Messer" Wie Brecht fast einen Film gemacht hätte

Bertolt Brecht wollte den Erfolgsstoff seiner Dreigroschenoper Ende der 20er Jahre ins Kino bringen. Davon handelt die SWR Kino-Koproduktion „Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm“, die am 13. September 2018 in die deutschen Kinos kommt. Am 6. September läuft die Dokumentation „Mackie Messer auf dem Weg ins Kino“ über die Dreharbeiten im SWR Fernsehen: