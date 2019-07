Filmkritik Spider-Man: Far From Home

Der Film startet als leichtfüßige High School Romantic Comedy

Anders als in den verlustreichen All Star Team-Schlachten in „Avengers: Endgame“ beginnt „Spiderman“ als leichtfüßige High School Romantic Comedy. Vor Europas schönsten Postkarten-Motiven vom Markusplatz in Venedig bis zur Prager Karlsbrücke wird viel gekichert, geflüstert und unbeholfen geflirtet. Klassenfahrt eben.

Wasser- und Feuer-Monster bedrohen Europas Altstädte

Aber natürlich kann Peter Parker die ersehnte Normalität nicht lange genießen. An der Seite von Superheld Quentin Beck, dem Jake Gyllenhaal ein freundlich-vertrauenswürdiges Gesicht gibt, muss Spiderman gegen elementare Urgewalten kämpfen. In Gestalt riesiger Wasser- und Feuer-Monster bedrohen sie Europas Altstädte.

Die heile Welt wird jedoch jäh von Nick Fury (Samuel L. Jackson) gestört, der Peters Trip unterwandert.

Der neue Spiderman Tom Holland überzeugt

Der 23-jährige Brite Tom Holland ist in 17 Jahren der dritte Schauspieler der ins Spinnenkostüm des ewigen Teenies Peter Parker steigt. Als ehemaliger Tänzer und Turner gibt Holland ihm eine absolut überzeugende Physis, und auch den schüchternen, verliebten Jüngling nimmt man ihm ab.

Man hätte ihm und seinen lustigen Co-Stars gerne auch noch länger bei ihren Herzschmerz-Problemen zugesehen. Aber so langsam Regisseur Jon Watts die erste Hälfte des Films anlegt, so rasant gestaltet er die zweite, in der der junge Held weitgehend auf sich allein gestellt ist.

Nick Fury (Samuel L. Jackson), Assistentin Maria Hill (Cobie Smulders) und Spider-Man (Tom Holland)

Den Zuschauern fliegt halb Europa um die Ohren

In routiniert spektakulären Actionszenen fliegt den Zuschauern halb Europa um die Ohren. Die interessanteren Kampf-Szenen sind allerdings die, die in psychedelisch anmutende Phantasien abtauchen.

In diesen alptraumhaften Sequenzen webt der Film ein dichtes Netz aus Illusionen. Was ist real? Was Inszenierung? An welche Gewissheiten kann man sich im Zeitalter von Fake News überhaupt noch halten?

Würdiger Abschluss der Avengers-Infinity-Saga

In „Spider-Man: Far from Home“ sind nicht einmal Superhelden vor ihnen geschützt. Mit dieser Doppelbödigkeit zieht der Film eine Metaebene ein, die ihn zu einem würdigen Abschluss der Avengers-Infinity-Saga macht.