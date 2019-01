Der erste deutsche Beitrag im Wettbewerb ist Fatih Akins neuer Film „Der Goldene Handschuh“ mit Jonas Dassler. Akin hat den gleichnamigen Romans von Heinz Strunk über den Hamburger Frauenmörder Fritz Honka verfilmt. Honka lernte seine Opfer in den siebziger Jahren unter anderem in der St.-Pauli-Kneipe „Zum Goldenen Handschuh“ kennen und bewahrte die Leichenteile in seiner Mansardenwohnung in Hamburg-Altona auf.