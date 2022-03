Sie ist eine der bestbezahlten Schauspielerinnen in Hollywood: Robin Wright spielte mit in Erfolgsfilmen wie „Forrest Gump“ oder „Moneyball“. Ihre wohl bekannteste Rolle ist Claire Underwood in der Serie „House of Cards“. Nun hat Wright das erste Mal selbst Regie geführt. In „Abseits des Lebens“ geht es um eine Frau, Edee, die nach einem schweren Schicksalsschlag versucht, wieder ins Leben zu finden und an ihre Grenzen stößt. Der Film kommt am 5. August 2021 in die Kinos.

Rückzug in die Natur nach einem großen Verlust Alle wollen nur, dass Edee mir endlich besser geht — aber nichts verschafft Linderung: nicht in Chicago, der Stadt, in der sie lebt, nicht die Schwester, die sich bemüht, auch nicht die Therapeutin. Sie beschließt, all dem zu entfliehen: Bepackt Auto und Anhänger mit Lebensmitteln, Büchern und Kleidung und fährt in die Berge von Wyoming, wirft sogar ihr Handy in einen Mülleimer und bezieht eine alte, verlassene Hütte. Edee lässt nach einem schweren Schicksalsschlag alles hinter sich und zieht in die Wildnis von Wyoming. imago images IMAGO / Prod.DB Bild in Detailansicht öffnen Doch das Überleben abseits der Zivilisation stellt sich als anstrengender und gefährlicher heraus, als es den Anschein hat. imago images IMAGO / Prod.DB Bild in Detailansicht öffnen Der Trapper Miguel findet Edee und lehrt sie Jagen und Fallenstellen. imago images IMAGO / ZUMA Press Bild in Detailansicht öffnen Die beiden geben sich gegenseitig Halt, denn auch Miguel muss den Tod seiner Familie bei einem Unfall verkraften. imago images IMAGO / ZUMA Press Bild in Detailansicht öffnen Zusammen ist man weniger allein Edee packt an und hackt Holz, legt Gemüsebeete an, holt das Wasser aus einem nahe gelegenen Fluss. Doch der Sommer geht und spätestens als der Winter kommt, muss Edee einsehen, dass sie sich überfordert hat. Und dass sie um zu Überleben vielleicht doch andere Menschen braucht. Sie trifft Miguel — gespielt von Demián Bichir: fast wie eine Art „Engel“, so beschreibt ihn der Darsteller, „er zeigt einen Menschen von seiner besten Seite: er ist freundlich, großzügig, ohne Fragen zu stellen.” Gleichzeitig sei er jemand, der die Schmerzen des Lebens kenne. Der Trailer zu „Abseits des Lebens“: Grandiose Landschaftsaufnahmen locken zurück zur Natur „Ich bin nicht hier, weil ich auf der Flucht bin,“ erklärt Edee an einer Stelle, „ich verstecke mich hier nicht. Ich bin hier, weil ich es so will.“ imago images IMAGO / ZUMA Press Der Film „Abseits des Lebens“ überwältigt mit seinen Landschaftsaufnahmen — die Natur ist fast eine weitere Hauptfigur. Sie bringt Edee in ihrer Trauer an ihre Grenzen. Aber der Film zeigt auch, dass es letztlich nicht viel braucht, um ein erfülltes Leben zu finden. Eine Erkenntnis, sagt Hauptdarstellerin Robin Wright, die vielleicht viele gemacht haben im zurückliegenden Jahr: „Man kann es doch grad regelrecht spüren. Und möglicherweise ist das die Lektion nach dieser Pandemie-Erfahrung: Wir besinnen uns auf das, was wirklich zählt.“ Robin Wrights erster Spielfilm als Regisseurin Dass Wright nicht nur Regie führt, sondern auch die Hauptfigur spielt, war eine Entscheidung in der letzten Minute, erzählt sie: „Es fehlte einfach an Zeit, jemanden für die Rolle zu finden, deshalb kam der Vorschlag der Produzent*innen, dass ich sie doch spielen könnte.“ Robin Wright fam Set von „Abseits des Lebens“. imago images IMAGO / Prod.DB Regieerfahrung sammelte die 55-Jährige schon in der letzten Staffel der Polit-Serie „House of Cards“. „Abseits des Lebens“ ist der erste Film, bei dem sie Regie führt. Premiere feierte er im Januar 2021 beim Sundance Festival. Die Arbeit als Regisseurin war der leichte Teil, sagt Wright, leichter als die Rolle der trauernden Edee, die damit ringt, ob es sich lohnt, sich ins Leben — und auch in die Zivilisation — zurückzukämpfen.