Lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der deutschen Gesellschaft nicht offen thematisiert, was sich in den Konzentrationslagern abgespielt hatte. Das änderte die US-Serie „Holocaust“ 1979. Sie war der Beginn der deutschen Erinnerungskultur. Zwei Jahre später eine weniger bekannte, aber mindestens genau so wichtige Etappe: Das Erste sendete Interviews mit KZ-Überlebenden unter dem Titel „Zeugen – Aussagen zum Mord an einem Volk“. Die Serie waren nach langer Vorbereitung in Israel und Polen entstanden. 40 Jahre danach zeichnet eine Dokumentation diesen Weg noch einmal nach.

Gespräche zwischen Überlebenden des Holocaust Für die ursprüngliche Serie „Zeugen – Aussagen zum Mord an einem Volk" hatte Filmemacher Karl Fruchtmann in Polen und Israel Gespräche mit 60 Zeitzeug*innen geführt. Darunter der Künstler Jehuda Bacon, der sich in Theresienstadt Gesichtszüge der Täter so genau einprägt, dass seine Zeichnungen später beim Prozess gegen Adolf Eichmann als Beweismittel herangezogen werden. Aus all diesen Interviews schnitt Fruchtmann zweimal zwei Stunden Film zusammen, das Material im Archiv von Radio Bremen beträgt aber insgesamt wohl mindestens 80 Stunden Gespräche und Erinnerungen. Bisher konnte aus finanziellen Gründen nur der Ton vollständig digitalisiert werden. Das „Making of" zur Original-Sendung Die Dokumentation „Wie der Holocaust ins Fernsehen kam" von Susanne Brahms und Rainer Krause wiederum ist eine Art „Making of" dieser Interviews, sie zeigt kurze Ausschnitte bislang unveröffentlichten Materials und Einblicke, wie die Macher mit den belastenden Gesprächen klargekommen sind. Die Aufarbeitung trifft einen eigenen Ton und zeigt, wie man den Schrecken der Zeit für ein heutiges Publikum sichtbar machen kann: Erinnerungen und biografische Details werden in berührenden Animationen des Künstlers Vincent Burmeister umgesetzt. Wichtiger Schritt in der Auseinandersetzung mit NS-Verbrechen Der Film verdeutlicht, welche Bedeutung diese Gespräche und Aufnahmen für die Auseinandersetzung mit dem Völkermord an den Juden in Deutschland hatten. Wie die fiktionale amerikanische Serie „Holocaust" 1979 war auch der „Zeugen"-Film ein wichtiger Schritt in der Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld, die mit der täglichen Berichterstattung über den Eichmann-Prozess in den 1960er Jahren einen Anfang genommen hatte und dann mit Claude Lanzmanns „Shoah"-Dokumentation Mitte der 1980er seine volle Kraft entfaltete. Die Reaktionen auf die Erstausstrahlung der „Zeugen" waren 1981 noch heftig.