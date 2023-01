Dokfilm „Schattenkind“ über den Ausnahmefotografen Andreas Reiner – Hoffnung trotz Trauma

per Mail teilen

Der Stuttgarter Filmautor Jo Müller hat den Fotografen Andreas Reiner, der nach traumatischen Kindheit eine außergewöhnliche Arbeitsweise entwickelt hat, bei der Arbeit begleitet. Sein Film „Schattenkind“ wurde als "Bester Dokumentarfilm" bei den 56. internationalen Hofer Filmtagen ausgezeichnet. „Ich wollte trotz des dieses schwierigen Themas zeigen, dass es Hoffnung gibt“, sagt Regisseur Jo Müller in SWR2 zu seinem Film.

Hoffnung, die hatte sein Protagonist lange überhaupt nicht. Andreas Reiner verlor in jungen Jahren die Eltern, das Familienunternehmen ging pleite und er selbst wurde erst obdachlos und landete später in der geschlossenen Psychiatrie.

Die Kamera als Schlüssel zur Welt

Diese Schicksalsschläge machten aus Andreas Langen jenen sensiblen, nahbaren Menschen, der nun auf der Leinwand bei der Arbeit im Krematorium und mit Kranken zu sehen ist. Seine Fotos sind preisgekrönt, seine Arbeitsmethode ging auch dem Filmteam von Jo Müller an die Nieren: „Einer unserer ersten Drehs war im Krematorium und für uns alle sehr belastend. Teile meines Teams haben es wirklich auch nicht ganz so gut verarbeitet, weil es an die Grenzen gegangen ist. Ich habe danach auch einige Zeit nicht gut geschlafen“, so Müller

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Dabei waren anfangs auch die Bedenken da, dass ein Kamerateam sich negativ auf die Arbeit von Andreas Reiner als Fotograf auswirken könnte. „Aber wir haben gemerkt, es funktioniert perfekt zusammen“, sagt Jo Müller, „Andreas redet mir nicht in die Arbeit rein, ich rede ihm nicht in die Arbeit rein. Ich beobachte still, versuche unsichtbar zu sein, und ich habe einen ganz großen Respekt und gegenseitiges Vertrauen des Handelns gespürt.“

Die wirklich privaten Dinge bleiben auch im Film unscharf

Denn das letzte, was Müller wollte, war, in einen effektheischenden Voyeurismus abzugleiten: „Das war für mich eine Riesenherausforderung. Ich habe noch nie so ein schwieriges Projekt gemacht. Wir haben versucht, dann wirklich auch beim Drehen die Schärfe der Kamera auf etwas im Vordergrund zu legen, wenn im Hintergrund etwas passiert, wo wir dachten, das würde die Würde der Portraitierten antasten.“