Wie sich Spider-Man so fühlt: „No Way Home“ mit Tom Holland und Benedict Cumberbatch

Bei der Filmschau Baden-Württemberg erhält der Stummfilmmusiker Günter Buchwald aus Freiburg den Ehrenfilmpreis des Landes. Buchwald ist in dem Metier eine Instanz. Als Geiger und Pianist hat er bisher nicht nur über 3.000 Stummfilme auf der ganzen Welt begleitet. Er komponiert auch neue Orchestermusik zu alten Klassikern, die dann in Theatern oder auf Festivals aufgeführt wird.

Buchwald improvisiert auf dem Klavier, der Geige oder spielt mit seinem Ensemblepartner, dem Schlagzeuger Frank Bockius. Oder er komponiert, wie bei Casanova oder seiner Fassung von „Nosferatu“. Ästhetisch fühlt er sich dabei total frei, aber doch dem Geist des jeweiligen Films und der Regie verpflichtet.

Er ist ständiger Gast bei den Festivals in Bristol, dem großen Branchentreff im italienischen Pordenone, hat in Los Angeles mit DJ Spooky live Filmmusik gemacht – und ist dabei seinen Anfängen in Freiburg treu geblieben. Im Kommunalen Kino gestaltet er dort jeden Monat einen Stummfilmabend. Und freut sich natürlich, dass ihm das Land Baden-Württemberg – „The Länd" – nun auch einen Preis verleihen will.