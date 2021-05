Derzeit sieht es also gut aus für das geplante „Gallery Weekend“ am Wochenende vom 30.4. bis 2.5.2021. In einer konzertierten Aktion eröffnen 49 Galerien gleichzeitig neue Ausstellungen. Eine Vielzahl an Werken wird präsentiert, von Künstler*innen wie Paula Modersohn-Becker, aber auch Heiner Franzen, Geumhyung Jeong und Sojourner Truth Parsons. Neben Terminen für Besuche gibt es auch digitale Führungen durch die Ausstellungen via Zoom. mehr...