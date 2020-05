Hannelore Kohl sei "ein Musterbeispiel dieser Nachkriegsfrauen, die unheimlich viel eingebracht haben, in den Wiederaufstieg ihres Landes, ihre Familie, auch in die Karriere ihres Mannes", so der Journalist und Herausgeber der Tageszeitung „Die Welt“, Stefan Aust, in SWR2. mehr...