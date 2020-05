„We Are One“, so heißt eine Initiative des New Yorker Tribeca-Filmfestivals. Das Ergebnis ist ab 29.5. ein weltweit gestreamtes Filmfestival. Alle wichtigen Filmfestivals sind dabei. Insgesamt 21 tun sich zusammen und zeigen Filme, aufgezeichnete Podiumsdiskussionen, Masterclasses und Präsentationen. SWR2 Filmkritiker Rüdiger Suchsland sieht darin vor allem eine sehr amerikanische Marketingidee.

Online-Filmfestival „We Are One“– Betrug am Zuschauer und Verrat am Kino

Tolle Sache, oder?

So wünscht man sich die Welt eben, wenn man sie sich malen könnte, wenn nur das einzig Übrigbleibende nicht gerade ein globaler Konzern, ein transnationaler Streamingdienst oder ein weltweites Online-Kaufhaus ist. "We Are One" das klingt fast so werbetauglich wie "We Are the World. We Are The Children".

„We Are One" ist zuallererst eine Marketingidee, der Versuch einer Markenbildung. Das, was hier Marke werden soll, ist nicht etwa das Kino, und schon gar kein spezieller Film, sondern in allererster Linie ist es YouTube.

YouTube ist kein Kino

YouTube ist zwar für vieles gut ist, aber ein Kino, auch nur ein Kino-Ersatz, ist es auf keinen Fall. Alles gratis, das mag man gern, Geiz ist geil und die Populisten aller Welt lieben Billigkunst - aber tatsächlich ist nicht zuletzt diese Gratismentalität der Totengräber aller Kultur.

Kultur hat ihren Preis

Egal wie, ob mit individuellen Eintrittgeldern, per Abonnement oder mittels einer Kulturflatrate - irgendwie muss das hochwertige Gut Kultur bezahlt werden, irgendetwas darf es dem zum "Nutzer" mutierten Publikum auch im Digital-Zeitalter wert sein. Vor allem aber müssen die Künstler*innen von ihrer Arbeit leben können, für ihre Kreativität angemessen entlohnt werden.

Betrug am Zuschauer

Ein Betrug am Zuschauer ist es, weil die Filme, die „We Are One" zeigt, oft uralt sind und längst woanders und besser gesehen werden konnten. Und was neu ist, stammt noch nicht mal aus der zweiten Reihe.

Betrug an der internationalen Öffentlichkeit

Ein Betrug an der internationalen Öffentlichkeit ist es, weil hier vorgegaukelt wird, das Programm habe irgendetwas mit dem Filmprogramm renommierter Festivals zu tun. Aber Venedig, das nach wie vor damit rechnet, im September stattzufinden, wird sich hüten, seine Filmschätze umsonst weltweit auszukübeln. Cannes genauso, schließlich hat man sich auch vor Corona jedem Einknicken gegenüber Streamingdiensten versagt.

Betrug an den Filmemachern

Ein Betrug an den Filmemachern, ist das alles, weil sie von dem natürlich trotzdem per Werbung erwirtschaften Geld nichts abbekommen, und weil der Profit und Imagegewinn für YouTube ihnen nichts nutzt, eher schadet.

Verrat am Kino

So ist „We Are One" ein Verrat am Kino selbst, der zu seiner Zerstörung beiträgt und mit gezinkten Karten spielt. Bei diesem neuesten Streich der US-Filmindustrie kann man ausnahmsweise sogar mal den amerikanischen Präsidenten zitieren: „It's a fake!"

We Are One-A Global Filmfestival