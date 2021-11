„Warten auf'n Bus“: Hauptdarsteller Felix Kramer zur zweiten Staffel der Erfolgsserie

Die Startup-Szene lebt von Mythen wie den Anfängen in der Garage oder der Studentenbude. So mancher junge Ideen-Entwickler wähnt sich schon in einer schicken Büroetage um festzustellen, ganz so leicht ist es dann doch nicht mit der Selfmade-Herrlichkeit. Es braucht Konzepte, Investoren und manchmal sogar gute Freunde. „Start the fck up“ in der ZDF Mediathek erzählt die Geschichte der jungen Programmiererin Jana, die eigentlich schon eine Goldgrube gefunden hat, aber dann doch wieder ganz von vorne anfangen muss. mehr...