SWR goes Oscar! Am 25.4.2021 werden die begehrten goldenen Oscar-Trophäen wieder vergeben, und mit im Rennen ist auch die SWR-Koproduktion „Der Maulwurf“. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Dokumentarfilm über einen Rentner, der undercover in einem Altenheim herumschnüffelt.

Oscar nominiert: Der Maulwurf - Ein Detektiv im Altersheim

Er lässt sich selbst als Heimbewohner einweisen, spioniert aber in Wahrheit die Bewohner*innen aus, um Missstände aufzudecken. Die chilenische Dokumentarfilmerin Maite Alberdi packt also ein Thema an, das auch hierzulande bekannt ist: Alte Menschen, in Altenheimen geparkt und ab und zu einfach vergessen… Klingt nach einem Drama, ist aber auch so wunderbar witzig, dass dieser Rentnercop-Einsatz eindeutig einen Oscar verdient hat… „