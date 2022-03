Rowdy, der titelgebene Cat Burglar in der gleichnamigen Netflix-Show will ins Museum einbrechen, aber Peanut, ein Hund in Museumswärter-Uniform, stellt sich ihm entgegen. So entspannen sich Cartoon-Kämpfe á la Tom und Jerry, in die der Zuschauer durch das Beantworten von Quizfragen eingreifen kann. Cat Burglar ist beileibe kein Quantensprung, aber dennoch ein kleiner Fortschritt für die in Entwicklung begriffene Form des interaktiven Films. mehr...