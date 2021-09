Auch Deutschland haben die Anschläge vom 11. September 2001 tiefgreifend verändert, in der Innen- und Sicherheitspolitik, in der Justiz und in den Medien. Die Umbrüche in der Gesellschaft zeigt zum 20. Jahrestag der Anschläge die DOKfilm-Produktion „Deutschland 9/11“. Der damalige Außenminister Joschka Fischer schildert in der Dokumentation seine eigenen Erinnerungen ebenso wie der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily und seine Tochter Anna Schily, die während der Anschläge in New York war. Als er gesehen habe, wie Menschen vor der amerikanischen Botschaft in Berlin Blumen niedergelegt hätten und auf die Knie gesunken seien, habe er weinen müssen, erinnert sich der damalige US-Botschafter Dan Coats. Eine nüchterne Dokumentation, die von den emotionalen Schilderungen der Zeitzeugen lebt und in der ARD Mediathek verfügbar ist. mehr...