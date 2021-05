Ende 50er und Anfang der 60er Jahre feierte die sowjetische Raumfahrt ihre größten Triumphe: Sputnik Schock, Juri Gagarin als der erste Mann im Weltall. Es war diese kurze helle optimistische Epoche, in der Science-Fiction des DDR-Kinos boomte.

Dazu zeigt der RBB ab Dienstag, den 11.5, den Dokumentarfilm „Utopia in Babelsberg – Science-Fiction aus der DDR“. Er stammt vom Filmkritiker Knut Elstermann. Um 1980 war in der DDR die Zukunft aufgebraucht - ähnlich wie im Kino des Westens, wo mit Meisterwerken wie „Alien“ und „Blade Runner“ optimistische Science-Fiction ins Pessimistisch-Dystopische umgekippte.

Was diese überraschende unbekannte Geschichte des deutschen Kinos beim heutigen Betrachter bewirkt, das ist zum einen die große Lust darauf, mehr Science Fiction auch aus anderen Ländern zu der gleichen Zeit zu sehen – aus der optimistischen Epoche der späteren Nachkriegszeit zwischen Ende der fünfziger und Mitte der 70er Jahre.

Außerdem blickt ab Dienstag, den 10.5, das RBB Fernsehen eine Woche lang mit insgesamt 23 Spielfilmklassikern, Dokumentationen und Kinder- und Märchenfilmen unter dem Titel „DEFA 75“ auf die ostdeutsche Filmgeschichte zurück. Ab 16. Mai gibt es zudem einen großen Themenschwerpunkt zu 75 Jahren DEFA in der ARD-Mediathek, in der viele der hochkarätigen Spielfilme und Dokumentationen online verfügbar sind. mehr...