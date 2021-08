,,Es soll stundenlanges Live-Programm geben," sagt Daniel Bouhs, Medienjournalist über das Vorhaben des neuen BILD-Kanals ,,BILD Live" , im Gespräch in SWR2 Journal am Morgen. ,,Und es soll dauernd auch Meinung ins Programm - ich sag mal - gedrückt werden. BILD-Journalistinnen und Journalisten sollen mit ganz klaren Haltungen ins Studio kommen, das soll nicht so abgeschlossen sein wie ein Tagesthemen-Kommentar, sondern auch in Streitgespächen untereinander ausarten. "Bouhs glaubt nicht, dass das,was BILD mache, massiv Einfluss haben werde auf die anderen privaten oder öffentlich-rechtlichen Sender. ,,Ich glaube eher, das wird einen Effekt auf die Politik haben, die ja schon jetzt ein und aus geht in den Internet-Angeboten, in den Videos dort," meint Bouhs. Und das würde indirekt dann auch wieder die Agenda beeinflussen

BILD geht ins Fernsehen, mit ,,BILD Live" startet der Springer-Verlag am morgigen Sonntag ein 24-Stunden Programm. mehr...