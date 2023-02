Amy Deasismont war ein Kinderstar in Schweden. Unter dem Künstlernamen Amy Diamond stürmte sie vor 15 Jahren an die Spitze der Charts. Doch sie wurde nicht Musikerin, sondern Schauspielerin. In der Serie „Thunder in My Heart“ spielt sie nicht nur die Hauptrolle, sie hat sie auch selbst geschrieben.

Sigge ist keine Dramaqueen Sigrid, genannt Sigge ist verliebt in den gutaussehenden Edwin. Obwohl es mit dem gemeinsamen Sex nicht wirklich gut funktioniert. Mehr als das kann er sich aber auch nicht mit ihr vorstellen. Aber Sigge, Anfang 20, ist keine Dramaqueen. Belastende Situationen versucht sie erstmal mit einem Redeschwall zu lösen oder mit Alkohol. Oder mit einer ausgedachten Geschichte wie für ihren kleinen Bruder. Der lebt nämlich mit ihrer Mutter alleine, seit der Vater ausgezogen ist und würde ohne seine große Schwester wohl eingehen. Mit 22 ist Sigrid, die Sigge (Amy Deasismont) genannt wird, glücklich über ihre eigene Wohnung, will Feiern, Sex, Abhängen mit ihren Freunden Sam und Antonia.

Doch die Abnabelung von der Familie fällt gar nicht so leicht. Sigge und ihr kleiner Bruder Benny (Benjamin Shaps) werden samt ihrer Mutter Annika (Helen Sjöholm) von ihrem Vater zum Essen ausgeführt. Alle bemühen sich, so harmonisch wie möglich zu bleiben, aber das hält nicht lange.

Stefan (Gustaf Hammarsten), Sigges zwischen Verantwortungslosigkeit und Kontrollsucht schwankende Vater drängt sich nicht nur immer wieder in ihr Leben, sondern macht sich auch mit ihren Ersparnissen davon.

In die Freundschaft von Sigge (Amy Deasismont) und Sam (Alexander Abdallah) mischen sich neue Gefühle, die das Leben nicht nur aufregender, sondern auch komplizierter machen.

Die Hauptrolle in „Thunder in My Heart" spielt Amy Deasismont, die auch die Idee zu der Dramedy hatte und die Drehbücher schrieb. Sie wurde für ihre Darstellung 2021, im Veröffentlichungsjahr der Serie, mit dem schwedischen Fernsehpreis Kristallen ausgezeichnet.

Erwachsenwerden erzählt aus einer jungen, weiblichen Perspektive Mit ihren Freunden Sam und Antonia durchlebt Sigge die Freuden und vor allem die Komplikationen des Erwachsenwerdens. Eigentlich hat sie mit sich selbst genug zu tun: Erste eigene Wohnung einrichten, Partys und Abstürze, Ärger im Job, Lust und Einsamkeit, aber dann noch die Sorge um die eigene Familie. Ihr Vater lässt sie nicht nur mit einem Berg Verantwortung allein, er plündert auch ihr Sparbuch. Was „Thunder in My Heart" auf den ersten Blick sympathisch macht, ist einmal die junge und weibliche Perspektive aus der erzählt wird und die unverstellten, grundehrlichen und offenherzigen Figuren, die nicht durch Hochglanzkörper oder geschliffene Dialoge auffallen und somit auch nicht "bigger than life" wirken. Die besondere Vertrautheit, die gerade Sigge und Sam in ihrer Freundschaft pflegen, mündet dann unverhoffterweise noch in eine echte Romanze. Wer wird wem das Herz brechen? Was ist ernst, was Spiel? Sigge (Amy Deasismont) und Sam (Alexander Abdallah) probieren aus, wie es wäre ein Paar zu sein.

Amy Deasismont hat sich ihre Figur auf den Leib geschrieben „Thunder in my Heart" mag einem als Titel etwas abgedroschen vorkommen, aber es ist zunächst mal ein Song von Leo Sayer, der für Hauptdarstellerin und Autorin Amy Deasismont ihre Jugend begleitet hat. Er soll aber auch das Gefühl der Figuren ausdrücken, quasi mit der Kraft einer Naturgewalt den eigenen Weg suchen zu müssen. Und im Versuch, sich selbst zu definieren, immer wieder durcheinander zu kommen. Mit der Rolle der Sigge, die sich Amy Deasismont selbst auf den Leib geschrieben hat, nimmt sie einen mit auf eine humorvolle Coming-of-Age-Reise, sie verbindet jugendliche Unbekümmertheit und emotionale Tiefe auf sehr zugängliche und zugewandte Art. Schön, dass in Schweden noch in diesem Jahr die zweite Staffel herauskommen soll. Trailer „Thunder of my Heart" Thunder in my Heart Alle 8 Folgen ab 24.2.2023 in der ARD Mediathek Jeweils vier Folgen am 22.2. ab 3:15 Uhr und am 23.2.2023 ab 1:45 Uhr im SWR Fernsehen