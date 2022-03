„This Rain Will Never Stop“: Alina Gorlovas Film über den Donbass wirkt fast prophetisch

Für Filmemacherin Alina Gorlova aus der Ukraine hat sich die russische Invasion lange angekündigt: erst mit der Annexion der Krim 2014, dann mit dem Krieg im Donbass. Ihre Dokumentation über den Donbass „This Rain Will Never Stop“ wirkt auf unheimliche Weise hellsichtig.

Das Kriegsgeschehen wird gespenstisch vorweggenommen

Eigentlich hatte Gorlova nur einen Kurzfilm über die Region Donbass drehen wollen. Dann aber stieß sie auf den Syrien-Ukrainer Andrij Suleyman, der als Helfer beim Roten Kreuz arbeitet. „Syrien und Ukraine“, sagt Gorlova, „Ich habe die beiden Länder nur wegen Andrij miteinander verknüpft. Und ab einem bestimmten Moment hat sich der Film von alleine entwickelt.“ Suleymans Mutter stammt aus der Ukraine, sein Vater ist ein Kurde aus Syrien.

Alina Gorlowa nutzt für Andriys Geschichte nicht die Form einer chronologischen Reportage, sondern setzt die Geschehnisse wie ein Puzzle zu elf fragmentarischen Kapiteln zusammen. jip film & verleih gbr

Die Familie floh vor dem dortigen Krieg. Heute nimmt diese Verbindung zwischen Syrien und der Ukraine das Kriegsgeschehen gespenstisch vorweg. Der Film „This Rain Will Never Stop“ zeigt in den brillanten, analog gedrehten schwarz-weiß Bildern des ukrainischen Kameramanns Vyacheslav Tsvetkov die karge kriegsversehrte Landschaft des Donbass und verleihen ihre eine Kostbarkeit.

Als Russland die Krim und Teile des Donbass besetzte, da hatten wir natürlich das Gefühl, dass es nicht dabei bleibt. Deshalb glauben viele jetzt, dass die Russen nicht in der Ukraine Halt machen wollen. Sie wollen weitergehen, sie wollen Teile von Europa besetzen. Das oberste Ziel der Welt sollte sein, der Ukraine Waffen zu geben, weil wir den Krieg stoppen können. Wir haben das schon gezeigt, dass wir wie verrückt kämpfen können

Gorlova will in Kiew bleiben

In Gorlovas Film will nur ein alter Schäfer in seiner Heimat bleiben, bei seiner Herde, bei den Zicklein, die er in der Küche aufzieht. Alina Gorlova aber hat sich auch entschlossen, Kiew nicht zu verlassen: „Ich bin hier mit meinen Freunden, meinen Kollegen, und wir haben uns entschieden zu bleiben, und das zu filmen, was gerade passiert. Außerdem sammeln und verteilen wir Hilfsgüter an Zivilisten und Soldaten. Ich finde es wichtig zu bleiben. Und ich möchte das alles mit meinen eigenen Augen sehen.“