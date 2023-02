BBC-Serie „The Responder“: Lebenskluge Polizeiserie mit Martin Freeman

Schauspieler Martin Freeman war der Bilbo Beutlin in der Herr der Ringe-Trilogie „Der Hobbit“. Er hat Dr. Watson gespielt in der „Sherlock“ Filmreihe der BBC. Jetzt kehrt er als abgearbeiteter Streifenpolizist zurück. In der Serie „The Responder“ spielt er einen „first response officer“, der in Liverpool von einem Einsatz zum nächsten jagt. Während sein eigenes Leben immer mehr durcheinander gerät. Eine lebenskluge Serie. Hart, aber herzlich nordenglisch.

Ein gestresster Polizist will eigentlich nur Gutes tun Chris Carson ist gestresst. Die ganze Nacht fährt er rum und bekommt Notrufe aufs Ohr. Wenn er von den immer gleichen Nachbarn wegen Ruhestörung gerufen wird, kann er rabiat werden. Eigentlich will Chris aber vor allem Gutes tun und die Menschen, die er in seinem Kiez schon ziemlich lange kennt, davor bewahren, Dummheiten zu machen. Seine Frau und seine kleine Tochter liebt er über alles, aber mit seinem fordernden Beruf kommt er immer weniger zurecht. Die Augen wandern hin und her, immer wieder schüttelt er leicht den Kopf als könne er nicht fassen, was er da jeden Tag erlebt. Und er muss oft tief durchatmen, um bei dem Knistern in seinem Kopf nicht die Fassung zu verlieren. Ein paar Sitzungen hat ihm sein Arbeitgeber dafür mit einer Psychologin bezahlt. Temporeiche und lebenskluge Miniserie Als sein alter Kumpel Carl ihn um den Gefallen bittet, die Drogensüchtige Casey zu suchen, ahnt er noch nicht, dass er kurz darauf eine heftige Achterbahnfahrt erlebt. Dabei verstößt er selbst gegen noch mehr Regeln als sonst, wird zum Drogendealer, verliert fast seine Familie. Und bekommt „nebenbei“ noch die neue Kollegin Rachel als Partnerin zur Seite gestellt. Jede Folge dieser temporeichen und lebensklugen Miniserie schildert eine Nacht, in der sich die Schwierigkeiten um Chris immer weiter auftürmen. Dabei trifft er immer wieder auf schräge Typen, denen er mit seiner grummeligen und zugleich empathischen Art helfen kann. Härte und grimmiger Humor verbinden sich im Original allein schon in dem starken Liverpooler Akzent, mit dem hier gesprochen wird. Aber auch die Charaktere sind in ihrer nordenglischen Mischung aus derb, verzweifelt und charmant versponnen sehr sehenswert. Die beste Serie des Jahres? Alles ist in „The Responder“ auf Darsteller Martin Freeman ausgerichtet. Und er liefert: aufgekratzt, aufbrausend, dann wieder fürsorglich und gleichzeitig überhaupt nicht Herr seiner eigenen Lage. Es ist großartig wie Freeman einen teilnehmen lässt an dieser Reise, bei der er immer mehr seinen Kompass zu verlieren scheint. Möglich wird das aber auch durch eine fantastisch nervöse Kamera, die immer ganz nah dran ist, als wollte sie geradezu in den Kopf des Polizisten eintauchen. Dass Serienschöpfer Tony Schumacher früher selbst Polizist war, merkt man „The Responder“ an. Einige halten die Serie für die bisher beste Serie das Jahres. Da ist was dran. Weil es eine Polizeiserie ist in der kein einziger Schuss fällt. in der es weniger um „Fälle“ als um innere Verwundbarkeit geht, um sogenannte Verlierer und ihre tägliche Auseinandersetzung mit dem Dasein. Und um Polizisten, die sich für sie tatsächlich verantwortlich fühlen als eine Art „Freund und Helfer“ und damit unter Umständen überfordert sind. Ab dem 28.3. auf Magenta TV.