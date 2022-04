Blutrünstig und langweilig zugleich: „The Northman“ von Robert Eggers

Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe: „The Northman“ ist eine mit Dutzenden von Stars glanzvoll besetzte Hollywood-Großproduktion um einen Wikinger-Clan im Mittelalter. Robert Eggers‘ neuester Film ist blutrünstig und brutal und derart dicht in seiner Intensität, dass man ihn ohne Humor nicht ernst nehmen kann.

„The Northman“ ist eine Gewaltorgie, eine der blutrünstigsten und handlungsärmsten US-Großproduktionen seit dem Spartaner-Untergangsdrama "300" von Zack Snyder, der auch mal ein Regie-Shootingstar wie Robert Eggers war. Immerhin liefert Eggers nicht den üblichen pathetischen Heldenschinken ab, auf den das Action-Kino-Hollywood in den letzten 20 Jahren heruntergekommen ist.

Vielmehr ähnelt „The Northman“ dem Film „The Revenant“, bei dem ein wortkarger zotteliger Einzelner zweieinhalb Stunden lang durch eine eiskalte Waldlandschaft stapft, um irgendwann einen Rachejob zu vollenden. Und bei dem sich auch die Geister scheiden.

Nordische Mythologie ist schwer in Mode

Warum ein Film wie „The Northman“ jetzt ins Kino kommt, kann man sich erklären. Da ist zum einen die Tatsache, dass nordische Mythologie und Geschichte gerade schwer in Mode sind, seit mehrere Wikinger Serien auf den bekannten Streaming-Plattformen Erfolge haben.

Hier nun wirken die Wikinger wie ein primitiver Stamm, der von einem merkwürdigen System aus Aberglaube und Opfer-Ritualen und vor allem durch härteste Gewalt zusammengehalten wird. So gesehen glaubt man eher, dass diese Orgien aus Gewalt und Primitivität einerseits eine Entlastungsfunktion haben: Man lebt im Kino aus, was im wahren Leben nicht erlaubt ist.

Sehnsucht nach primitiver Einfachheit

Andererseits äußert sich hier im selben Atemzug auch eine verborgene Sehnsucht nach der Klarheit des Primitiven. Nach der Einfachheit einer Gesellschaft, die alle Komplexität abwirft, und in der der körperlich und militärisch Stärkste regiert.

Wir sehen hier amerikanische Träume vom Primitivismus und vom Neuanfang. Und wir erleben gerade realpolitisch, wohin so etwas führen kann. "I revenge you father. I will save you mother. I will kill you uncle."

Im Film geht es der Hauptfigur ähnlich: Monomanisch kreisen die Rachegedanken in seinem Hirn, der eine Reim, der ihn seit Kindheit begleitet. An "Hamlet" dürfen wir am Ende auch nochmal denken, als die von Nicole Kidman gespielte Mutter wieder auftaucht. Wie war das noch bei Shakespeare?

Blutig und langweilig zugleich

Viel lieber würden wir Amleth dabei zusehen, wie er etwas Überraschendes tut und sein Leben in die eigenen Hände nimmt. Aber „The Northman“ bleibt von Anfang bis Ende ein grausames und geradliniges Spektakel. Nur ist das, was zwischen den blutigen Schlachten passiert, nicht spannend genug.

Schicksal ist Schicksal? Sein Leben ausschließlich der Rache zu widmen, ist ziemlich dumm und glücklicherweise unzeitgemäß. So bleibt am Schluss die Frage: Wie kann etwas so blutig und langweilig zugleich sein?