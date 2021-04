Es war eine aufsehenerregend brutale Bluttat: Der Mord an dem saudi-arabischen Journalisten und Regimekritiker Jamal Khashoggi in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul vor zweieinhalb Jahren. Was wirklich dahinter steckt und wer dieser Jamal Khashoggi war, beantwortet Oscarpreisträger Bryan Fogel in seinem neuen Dokumentarfilm.

Der Journalist und Regime-Kritiker Jamal Khashoggi betrat am 2. Oktober 2018 das saudi-arabische Konsulat in Istanbul, um eine Heiratslizenz zu erhalten. Er sollte das Konsulat nie wieder verlassen. Pressestelle FilmPressKit Die saudi-arabische Regierung bestritt den Mord an Khashoggi zunächst, musste schließlich jedoch zugeben, dass Khashoggi auf dem Gelände des Konsulats von einem Spezialkommando ermordet worden war. Pressestelle FilmPressKit Der Auftrag stammte wohl vom Kronprinzen Mohammed Bin Salman, der gezielt all jene verhaften ließ, die als Dissident*innen öffentlich gegen die Regierungslinie sprachen. Pressestelle FilmPressKit Im Mittelpunkt des Doku-Thrillers steht Khashoggis Verlobte Hatice Cengiz. Pressestelle FilmPressKit Sie kämpft bei den Vereinten Nationen um Gerechtigkeit. Pressestelle FilmPressKit