„Evangelisch war fast so schlimm wie heute Moslems für manche Leute“, sagt Christoph Peters zur Konstruktion von Identitäten in seinem niederrheinischen Heimatdorf. Im SWR2 Buch der Woche „Dorfroman“ beschreibt er seinen Herkunftsort Kalkar in den 70er Jahren. Dort wurde damals ein Atomkraftwerk gebaut. Damals kamen kosmopolitische Hippies in den kleinen Ort, um gegen das Kraftwerk zu demonstrieren. Für Christoph Peters wurde durch diesen Konflikt „prototypisch die Frage aufgeworfen: Was ist das Eigene und was ist das Fremde?“ mehr...