Der Animationsfilm sei zum Glück privilegiert, was die Übertragung ins Online-Format angeht, weil die Filme schon digital vorliegen, sagt Ulrich Wegenast, Leiter des Internationalen Trickfilmfestivlas Stuttgart. Die Herausforderung sei daher gewesen, das live Festivalgefühl zu erzeugen und die Interaktion zwischen den Machern und dem Publikum herzustellen. In einem Studio am Schlossplatz empfangen nun die Moderatoren echte und virtuell zugeschaltete Gäste aus der ganzen Welt. Auch Workshops und Themenabende wird es geben. Es sei ein Stück weit eine Mischform aus TV Magazin und Filmfestival, so Wegenast. Das Trickfilmfestival startet am 05.05 und geht bis zum 10.05. mehr...