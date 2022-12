Marie hat das Down-Syndrom. Sie möchte dennoch ein „normales“ Leben führen. Sie entwickelt sich zu einer selbstbewussten Frau und schafft den Sprung ins Arbeitsleben. Der Filmemacher Christoph Goldbeck hat sie 14 Jahre lang begleitet. Daraus entstanden ist die vierteilige WDR-Serie „Marie will alles“. Wie hat sie es so weit geschafft? „Diese Sprünge kann man nur machen, wenn man gefördert und in das öffentliche Leben hineingeschubst wird“, so Goldbeck in SWR2.