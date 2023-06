SWR Doku Festival: „Die Suche nach Wahrheit in unsicheren Zeiten“

Die ganze Bandbreite des dokumentarischen Film gibt es vom 27. bis 30. Juni beim SWR Doku Festival in Stuttgart zu erleben. Mit dabei sind große Stars der Filmbranche, unter ihnen etwa Wim Wenders, Volker Schlöndorff und Rosa von Praunheim.

„Ganz starke Filme“ beim diesjährigen SWR Doku Festival

Ganze 120 Einreichungen hat die Leiterin des Festivals, Irene Klünder, gesichtet. Das zeugt vom hohen Stellenwert, den der Dokumentarfilm aktuell genießt. „Dazu tragen auch die Streamingdienste bei, die den Dokumentarfilm für sich entdeckt haben“, sagt Klünder. Nicht nur die zwölf Nominierten für den Deutschen Dokumentarfilmpreis seien „ganz starke Filme“.

Darunter ist zum Beispiel „Krähen: Nature Is Watching Us“, eine fast schon unheimliche Begegnung mit dem Vogel, der den Menschen am aufmerksamsten beobachtet und von ihm lernt. Und in diesem Jahr spielt Musik eine große Rolle, unter anderem in einer neuen Folge der Reihe „Dance Around the World“ mit dem Stuttgarter Tanzstar Eric Gauthier.

Die Dächer von Beirut und Porno-Influencer: Die Filme des Festivals

Retrospektive mit Filmen von Wim Wenders

Die Retrospektive hat das Festival mit Wim Wenders einem der größten deutschen Filmemacher gewidmet. Wenders' große Kunst bestehe darin, erklärt Festivalleiterin Irene Klünder, in seinen Filmen eine tiefere Wahrheit zu finden: „Man darf nicht glauben, dass die Kamera für die Protagonisten nicht da ist“, so Klünder. Und dennoch schaffe Wenders es, mehr als nur das Abbild der Realität zu zeigen.

Wim Wenders gehört dann auch zu prominenten Gästen, die den Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort stehen. Denn auch das ist eine Besonderheit des SWR Doku Festivals: Für das Publikum gibt es fortlaufend Möglichkeiten, mit den Filmschaffenden ins Gespräch zu kommen.