„Ich habe so viele Gefühle in meinem Körper erlebt wie nie zuvor", begeistert sich Eric Gauthier im Gespräch mit SWR2 über seinen Besuch in Israel. Auf der ersten Station seines Projekts „Dance around the world" erlebt der Stuttgarter Tanz-Star das Nebeneinander von klassischem Ballett und Modern Dance im Tanz-Mekka Tel Aviv.

„Wir wollten zeigen, dass Ballett in Israel nicht so wichtig ist wie in Deutschland. Deshalb müssen die Tänzer dort auch Modern Dance machen, um Publikum zu haben", so Gauthier. Nächster Stop: Niederlande Fasziniert zeigt sich der Choreograph und Publikumsliebling auch von der „Gaga-Technik", mit der sich Tänzer*innen aufwärmen können. „Ganz sanft und langsam und sauber – als tanze man in Honig", befindet der Experte Gauthier. Über sein Projekt verrät er auch: „Die nächste Reise geht nach Holland." Der gebürtige Kanadier Eric Gauthier war gefeierter Solotänzer beim Stuttgarter Ballett und leitet seit 2007 am Theaterhaus Stuttgart „Gauthier Dance". Am 16. Juli um 22:45 Uhr zeigt das SWR Fernsehen die Doku „Dance around the world", danach ist sie für 12 Monate in der ARD Mediathek verfügbar.