„Start the fck up": Bürosatire für die Generation Z

Die Startup-Szene lebt von Mythen wie den Anfängen in der Garage oder der Studentenbude. So mancher junge Ideen-Entwickler wähnt sich schon in einer schicken Büroetage um festzustellen, ganz so leicht ist es dann doch nicht mit der Selfmade-Herrlichkeit. Es braucht Konzepte, Investoren und manchmal sogar gute Freunde. „Start the fck up“ in der ZDF Mediathek erzählt die Geschichte der jungen Programmiererin Jana, die eigentlich schon eine Goldgrube gefunden hat, aber dann doch wieder ganz von vorne anfangen muss.

„Coworking-Space“ für hoffnungsvolle Spinner Ein soziales Netzwerk in ehrlich und ohne Filter - „Troothr“ heißt die App, die plötzlich alle wollen. Programmiererin Jana ist auf dem Sprung zur Entwickler-Queen. Aber ihr Freund und Geschäftspartner hintergeht sie und klaut ihr quasi das eigene Unternehmen unter dem Hintern weg. Jana findet sich in der Möchtegern-Ideenschmiede „The Next“ wieder, ein liebenswürdiger „Coworking-Space“ für hoffnungsvolle Spinner. Therapeuten-App ist die Erfindung der Stunde Bei einer großartigen Idee aus einer Bierlaune heraus greift Jana zu: Eine App als Therapeutin. Klingt konsequent für eine Generation, die mit dem mobilen Endgerät auf Du und Du ist und deren soziale Beziehungen den Status „kompliziert“ quasi voreingestellt haben. Die neue App hört jedenfalls auf den Namen PAM und Jana hat genug Stoff, um ihre neue digitale Freundin zu füttern. Zum Beispiel mit dem schlechten Gewissen, ihrem Kumpel Kenny die Idee geklaut zu haben. Nicht jeder Spruch zündet „Start the fck up“ erzählt auf lustige und nicht allzu tiefschürfende Weise davon wie junge Leuten versuchen, im digitalen Ökosystem den Kopf über Wasser zu halten. Das Innovationsmantra der Ich-AG- und Influencer-Szene bekommt sein Fett weg. Nicht jeder Spruch zündet und manche Überzeichnung wirkt sehr bemüht, aber insgesamt überzeugt die Serie mit einem guten Tempo und sympathischen Figuren. Olga von Luckwald überzeugt als aufgekratzter Nerd Jana Zuallererst liegt das an Olga von Luckwald als Jana. Sie ist ein aufgekratzter Nerd und gleichzeitig genervt von dem Karriereding der Startup-New-Economy-Blase. Wohin einen diese Mischung auf der Suche nach Selbstbestimmung nun führt, darüber scheint sich „Start the fck up“ am Ende nicht so ganz einig. Aber vielleicht gibt es ja auch für solche Fragen demnächst einen Algorithmus. „Start the fck up“ ist bis zum 1.11.2022 in der ZDF Mediathek zu sehen.