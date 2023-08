Start des Filmfestivals Locarno: Klasse trotz Masse

Es ist wohl das kleinste der großen und das größter der kleinen Filmfestivals: das Filmfestival von Locarno, das am Dienstag, den 1. August begonnen hat. Für SWR2-Filmkritiker Rüdiger Suchsland ist es auf jeden Fall ein A-Festival, bei dem die „Goldenen Leoparden“, also die Preise im Hauptwettbewerb wichtig sind.

Wettbewerbsfilme oft schwer vergleichbar

Zwar sei das Filmfestival in Locarno lange Zeit eindeutig ein Nachwuchsfestival gewesen, so Suchsland: „Jetzt aber kriegen wir mit, dass im Wettbewerb um den Leoparden Nachwuchsleute mit ihrem ersten oder zweiten Film laufen, die man überhaupt nicht kennt. Und auf der anderen Seite sind da Filmemacher, die bereits bei der Berlinale oder in Venedig gewonnen haben.“ Diese Filme miteinander zu vergleichen sei unter Umständen nicht einfach, so Suchsland.

Über 200 Filme werden dieses Jahr in Locarno gezeigt. Damit versuche das Festival, die manchmal fehlende Klasse durch Masse wettzumachen.

US-Schauspieler-Streik trifft auch Locarno

Auch der Streik von US-Schauspieler*innen gegen schlechte Bezahlung und gegen den Einsatz von Künstlicher Intelligenz betrifft das diesjährige Festival von Locarno. Einige Stars würden dem Festival fernbleiben, sagt Suchsland, denn „Pressearbeit ist auch Arbeit und somit während des Streiks nicht erlaubt“.

Andere Stars wie der britische Schauspieler Riz Ahmed solidarisierten sich mit den Schauspieler*innen in Hollywood: Riz Ahmed bekomme zwar den renommierten Schauspielpreis „Davide Campari“, er reise aber auch nicht nach Locarno. Ein Festival wie das in Locarno müsse sich da positionieren, sagt Rüdiger Suchsland.

Zugunsten der Streikenden gebe es Pressemitteilungen, in denen sich das Festival solidarisch erklärt. Andererseits „sind Filmschaffende auch Produzenten, von denen will man in Zukunft auch wieder Filme haben. Deshalb ist das Festival zu einer diplomatischen Gratwanderung gezwungen“, so Suchsland.