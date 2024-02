Remake des Spielberg-Films „Die Farbe Lila“ als Feelgood-Kinomusical

In Hollywood und am Broadway sind Remakes ein wiederkehrendes Phänomen, derselbe Stoff wird über Jahrzehnte hinweg neu aufgelegt. So geschehen auch bei Steven Spielbergs „Die Farbe Lila“, 1985 gedreht nach dem Roman von Alice Walker. Ein junges schwarzes Mädchen in Georgia wird Anfang des 20. Jahrhunderts gezwungen, einen Mann zu heiraten, der sie ständig misshandelt und von ihrer Schwester trennt. Regisseur Blitz Bazawule ist ein Feelgood-Musical gelungen, dass es nicht schafft, Spielbergs Werk zu aktualisieren.