Täter, Opfer und Spiegel seiner Zeit: Der Regisseur Roman Polanski wird 90

„Es gibt wenige Regisseure, deren Werk man so eng an der Biografie erklären muss wie bei Polanski“, sagt Filmkritiker Rüdiger Suchsland in SWR2. Die Familie des weltberühmten französisch-polnischen Regisseurs wurde in Auschwitz ermordet, seine Ehefrau Sharon Tate hochschanger vom Manson-Clan erstochen. Doch Polanski ist auch Täter. Die Anklage wegen Vergewaltigung überschattet seine bedeutende Filmografie für immer.

Literatur, Horror und Humor: Typisch Polanski

Mit Filmen wie „Tanz der Vampire“ oder – Jahrzehnte später – „Der Pianist“ hat sich Roman Polanski einen Platz in der Riege der wichtigsten Regisseure des 20. Jahrhunderts gesichert. Das liegt vor allem daran, dass sich diese Zeit in seinem filmischen Werk so stark spiegelt, sagt Filmkritiker Rüdiger Suchsland.

Wolle man einen typischen Polanski-Film definieren, es wäre wahrscheinlich eine Literaturverfilmung, die im Horrorgenre zu verorten wäre, so Suchsland. Der Humor dürfe auch nicht fehlen: Ein „höllisches Gelächter“, mit dem sich Polanski zur Wehr setze gegen das, was er da erzähle.

Gebeutelt von der eigenen Biografie

Das, was er erzähle, sei bei Polanski in verkappter Form immer das eigene Leben. „Es gibt wenige Regisseure, bei denen man die Filme und das Werk so eng aus der Biografie erklären muss wie bei Polanski“, sagt Suchsland.

So könne man etwa Polanskis frühe Horrorfilme als Reaktion auf die Verfolgung seiner Familie durch die Nazis verstehen. Die Mutter und die Schwester des Regisseurs wurden in Auschwitz ermordet.

Ähnlich einschneidend wie dieses Ereignis sei für den Regisseur die Ermordung seiner damals schwangeren Ehefrau Sharon Tate durch den Manson-Clan gewesen. In der Folge habe Polanski Filme gedreht, die sich in „brüchige Idyllen“.

Schließlich habe er mit dem Oscar-prämierten Historienfilm „Der Pianist“ Anfang des neuen Jahrtausends einen Film geschaffen, der „über Bande“ wieder seine eigenen Erfahrungen im Holocaust thematisiere.

Vergewaltugungsvorwürfe bestehen bis heute

Zu Polanskis eigener Geschichte gehört auch, dass er nicht nur Opfer, sondern auch Täter ist. Seit Jahrzehnten gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur.

Seit Polanski in den Siebzigern in den USA wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt wurde, lebt er in Europa. In den USA droht ihm bis heute die Verhaftung.

Auch wenn er sich mit dem Opfer mittlerweile ausgesöhnt hat – „es ist für Außenstehende nicht immer leicht, zu urteilen“, so Suchsland.

Er sei sich nicht sicher, wie viel von Polanski für die Filmgeschichte bleibe, so Suchsland. „Aber er ist ein Teil unserer Geschichte – und der Geschichte vor allem des 20. Jahrhunderts.“